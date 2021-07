Russini è rossazzurro

Un altro puntello in avanti per il Catania. Dopo Ceccarelli, arriva Simone Russini, 25 anni, vincolato con un contratto biennale.

Napoletano, cresciuto nel settore giovanile della Ternana, l’esterno offensivo ha debuttato con i rossoverdi nel 2013, in Coppa Italia, e successivamente ha indossato le maglie della Paganese, del Lumezzane e dell’Alessandria, vincendo con la formazione piemontese la Coppa Italia Serie C 2017/18.

Dopo una parentesi a Siracusa, l’attaccante partenopeo ha vissuto le ultime due stagioni con il Cesena, collezionando 55 presenze e realizzando 8 reti.

“Domani sarò già a disposizione di mister Baldini: svolgere il primo allenamento con il Catania sarà certamente una grande emozione – ha detto il nuovo acquisto tramite una nota ufficiale – perché sono cosciente dell’importanza della società per la quale ho appena firmato. Ringrazio il direttore Pellegrino: negli ultimi giorni, il mio colloquio con lui è stato continuo, mi ha trasmesso piena fiducia e soprattutto idee chiare e determinazione”.

“Ho già giocato con Sala, Sarao, Giosa e Rosaia: è normale sentirsi telefonicamente, in queste circostanze, e tutti mi hanno parlato benissimo della dirigenza, dell’ambiente e dei tifosi. Non ho mai giocato al Massimino e sarà bellissimo farlo, sono convinto che per me sarà molto stimolante. Catania è molto simile a Napoli, il calcio è nei pensieri quotidiani della gente e questo per un calciatore è semplicemente esaltante”.