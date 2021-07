CATANIA – Ieri pomeriggio un catanese di 45 anni è stato denunciato per un furto al negozio Coin di via Etnea.

Poco prima delle 13.30 il personale della sorveglianza lo ha bloccato in strada: aveva portato via un profumo marca “Chanel”, del valore di 137 euro, poi si era nascosto dentro un camerino riuscendo a rimuovere la placca antitaccheggio e a superare, in tal modo, le casse.