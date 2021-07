Covid: in Sicilia 3 morti, Agrigento la più colpita

Sono 552 i nuovi casi di Covid in Sicilia, un balzo notevole rispetto ai 300 di ieri. Tanti però i test effettuati nelle ultime 24 ore, precisamente 18.038, con la percentuale di positivi che scende dal 3,1 al 3%.

Tre i morti, 130 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 177 persone (+1), delle quali 21 in terapia intensiva (-1).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 121 ad Agrigento, 91 a Catania, 86 a Caltanissetta, 67 a Ragusa, 65 a Palermo, 51 a Trapani, 37 a Enna, 31 a Siracusa, 3 a Messina.

In tutta Italia sono 3.558 i nuovi positivi. Ieri erano stati 2.072. Sono 10 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Effettuati 218.705 test (ieri 89.089), il tasso di positività è dell’1,6%, in calo rispetto al 2,3% di ieri.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.293.083, i morti 127.884. I dimessi e i guariti sono invece 4.115.889, con un incremento di 1.760 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 49.310, in aumento di 1.785 unità nelle ultime 24 ore.

Salgono le terapie intensive per Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari: sono 165 i pazienti in rianimazione per il coronavirus in Italia. Gli ingressi giornalieri sono 11 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.194, quindi 6 in più rispetto a ieri.