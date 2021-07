Al centro di Catania bocconi con i chiodi: “Criminali”

CATANIA – Negli ultimi giorni, secondo il Partito animalista italiano, si susseguono denunce e segnalazioni di bocconi con chiodi al centro di Catania.

L’ultimo caso in viale Vittorio Veneto, in una aiuola, nei pressi dell’incrocio con via Gabriele D’Annunzio. “Eppure la legge sulla questione è chiara dice il partito -: chi maltratta o commette un crimine sugli animali rischia dai 3 ai 18 mesi di reclusione o una sanzione amministrativa da 5.000 euro ai 30.000 euro”.

“Abbiamo fatto negli ultimi tempi diverse segnalazioni, ma evidentemente i nostri appelli sono rimasti inascoltati – spiega Patrick Battipaglia, coordinatore provinciale -. Un fatto davvero grave che si ripete nel tempo. Le zone interessate negli ultimi tempi dai bocconi con chiodi, a quanto pare non sono state bonificate come previsto dalla legge, ma, cosa ancora più grave, non è stata avviata nessuna attività investigativa per scovare chi si sta macchiando di questi crimini. Eppure basterebbe visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza che in quella zona non mancano”.