Covid: in Sicilia un morto e 300 contagi

Sono 300 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 104 in meno rispetto al report di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9523 tamponi (ieri erano stati poco meno di 6000), il tasso di positività si dimezza: ieri era del 6,8% per effetto del basso numero di tamponi, oggi è al 3,1%.

Dopo quattro giorni senza decessi si conta una vittima. Negli ospedali siciliani si registrano 5 nuovi ricoveri ordinari e uno in terapia intensiva (il totale sale a 22). I guariti sono 41.

Questa la divisione dei nuovi contagiati per province: Caltanissetta 130, Catania e Palermo 62, Messina 15, Trapani 13, Enna 10, Siracusa 7, Agrigento 1, nessun caso a Ragusa.

In Italia scendono leggermente i positivi individuati nelle ultime 24 ore. Sono 2.072 secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 3.127. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 3.

Sono 89.089 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 165.269). Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri.

Tornano a salire le terapie intensive per Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari. Sono 162 i pazienti in rianimazione per il coronavirus in Italia, in aumento di sei nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 16 (ieri 3). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.188, quindi 52 in più rispetto al giorno precedente.