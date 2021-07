Goletta verde in Sicilia: mare sotto esame e no al ponte

Continua il viaggio di Goletta verde lungo le coste italiane, in cerca di criticità, inquinamento e illeciti. Tocca adesso alla Sicilia: si comincia domani a Malfa con un incontro sull’istituzione dell’Area marina protetta eoliana. Si prosegue a Santa Marina Salina martedì con la premiazione dei comuni 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring club italiano. Mercoledì passaggio nello Stretto di Messina, per ribadire il no al ponte, con un presidio a Capo Peloro e un dibattito sul tema.

Giovedì 22 luglio si conclude a Palermo la tappa siciliana con la conferenza stampa di presentazione dei dati sul monitoraggio di Goletta verde lungo la costa. La nave sarà ormeggiata al porto di Santa Marina di Salina.

La campagna di quest’anno è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto. I cittadini potranno contribuire tramite il form di Sos Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.