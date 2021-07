Covid: in Sicilia 404 nuovi casi e nessun morto

Sono 404 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 27 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati poco meno di 6.000 test, con il tasso di positività che sale dal 3,2 al 6,8%.

Il numero dei morti è sempre fermo a 6.006, mentre i guariti giornalieri sono 68. Negli ospedali sono ricoverate 170 persone (+4), delle quali 21 in terapia intensiva (-2).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 76 a Caltanissetta, 67 a Palermo, 63 a Ragusa, 59 ad Agrigento, 44 a Catania, 28 a Trapani, 28 a Siracusa, 21 a Enna, 18 a Messina.

In tutta Italia salgono ancora leggermente i nuovi positivi: sono 3.127. Ieri erano stati 3.121. Sono appena 3 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13.

Effettuati 165.269 tamponi molecolari e antigenici (ieri 244.797), il tasso di positività è dell’1,9%, in aumento rispetto all’1,3% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.287.458, i morti 127.867. I dimessi e i guariti sono invece 4.113.478, con un incremento di 501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 46.113, in aumento di 2.622 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.821 (+2.603).

Sono 156 i pazienti in terapia intensiva, in calo di 6 nel saldo tra entrate e uscite, dato che torna a scendere dopo tre giorni consecutivi di risalita. Gli ingressi giornalieri sono 3 (ieri 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.136, quindi 25 in più rispetto a ieri.