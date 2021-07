“Tu mi tradisci”: allo squillo del telefono la prende a calci

MISTERBIANCO (CATANIA) – Calci alla convivente accusata di tradimento. I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 37enne violento, dopo la disperata richiesta d’aiuto di una signora 64enne, la cui figlia stava subendo un’aggressione.

La pattuglia è arrivata immediatamente in via Madonna degli Ammalati. La 35enne ha raccontato di essere stata malmenata dal convivente e del suo mènage familiare a volte turbolento per l’eccessiva gelosia del compagno che quella sera, dopo aver sentito squillare un cellulare, in realtà del figlio minore, l’ha immediatamente accusata di avere un amante passando in breve alle vie di fatto.

Dopo averla colpita con uno schiaffo, ha cominciato a percuoterla dappertutto sferrandole dei calci e minacciandola di morte con una forbice. La 35enne è stata trasportata al Policlinico di Catania, il compagno è finito agli arresti domiciliari.