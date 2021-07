Cambia il tempo anche in Sicilia

Nel corso del fine settimana la presenza di una struttura depressionaria centrata sul nostro Paese sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte delle regioni centrali e meridionali, in particolare sulle zone adriatiche.

Anche per la Sicilia, così come per Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, e Umbria, è prevista l’allerta gialla. Arancione, invece, per Abruzzo e Puglia.

La protezione civile, oltre a piogge di forte intensità, anticipa la possibilità di grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, in modo particolare nel corso della notte sui settori adriatici.