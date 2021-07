Altri centri vaccinali nella provincia etnea: ecco dove

CATANIA – Prosegue la campagna di vaccinazione di prossimità sul territorio della provincia etnea. Per incentivare e favorire la popolazione è stata disposta l’apertura di nuovi centri vaccinali e l’allestimento di infopoint dove un medico e un informatico danno informazioni agli utenti e provvedono alle prenotazioni.

Dopo i Comuni di Ragalna e Raddusa saranno attivi da oggi, a partire dalle 18 e fino alle 23, i punti di vaccinazione ad Acitrezza (Lungomare Ciclopi, 137 A/B, presso Villa Fortuna), a Biancavilla (via Liguria, presso Istituto Comprensivo “G. Verga”), a Castel di Judica (via Pietro Pennisi, 10-12, Ludoteca Comunale), a Pedara (corso Ara di Giove 126), a Viagrande (piazza Bellini, presso canonica chiesa Santa Caterina) e a Zafferana Etnea (via della Montagna 12), ai quali si aggiungono gli infopoint di Nicolosi (piazza Vittorio Emanuele) e Trecastagni (piazza Marconi).

A partire dalla prossima settimana saranno operativi a Catania anche gli infopoint al Lido Polifemo, Lido Tempo Libero, Lido America, Lido SableSalè, Lido Aurora, Lido Le Palme, Lido Azzurro, Lido Aquarius, Lido Longobardo e il punto di vaccinazione alla Plaia presso la sede della guardia medica turistica.