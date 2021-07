Un piccolo Etna al centro della nuova rotatoria di San Nullo

CATANIA – E’ pronta a Catania la grande rotatoria di San Nullo dopo i lavori di riqualificazione curati dalla società Automobile di Alì & C. srl, che si è aggiudicata il bando di sponsorizzazione per il ripristino di un’area che da quindici anni non era stata sottoposta a manutenzione ed era lasciata in stato di abbandono.

Il progetto è stato realizzato senza costi per le casse comunali secondo un sistema di collaborazione pubblico-privato che l’amministrazione comunale sta realizzando su larga scala “Seppure in dissesto – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – stiamo migliorando numerosi parti della città dopo decenni di incuria e vandalismi. Nei giorni scorsi abbiamo consegnato alla città piazza Risorgimento rigenerata. Oggi è stata la volta di questa grande rotatoria che ‘cuce’ San Nullo con quelle limitrofe”.

Elemento caratterizzante del lavoro eseguito la sistemazione di un ‘vulcano’ illuminato alto 2,5 metri e 8 metri di diametro che richiama l’Etna in un’area interna della vasta rotatoria in cui non vi è alcun punto di presa per l’acqua corrente.

