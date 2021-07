Ladri a caccia di catalizzatori

CATANIA – Al polizia di Catania ha fermato due giovani in possesso di due catalizzatori rubati. Gli agenti delle Volanti transitando per viale Bummacaro a Librino hanno notato due individui a bordo di uno scooter che trasportavano degli oggetti voluminosi. Alla vista dei poliziotti, i due hanno abbandonato il motorino e si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento, uno dei due è stato bloccato e identificato: si trattava di un pregiudicato catanese di 20 anni, il mezzo sul quale viaggiavano è risultato rubato.

Il giovane, che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio le Volanti sono intervenute all’interno del parco commerciale “Porte di Catania”, dove personale della vigilanza aveva bloccato un soggetto che, poco prima, aveva tentato di asportare un catalizzatore da un’auto in sosta. I poliziotti lo hanno preso in consegna e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di arnesi atti allo scasso che sono stati sequestrati.