Ragazzi senza mascherine, chiuso lido ad Aci Castello

ACI CASTELLO (CATANIA) – Nell’ambito dei controlli disposti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, personale della Squadra amministrativa della questura di Catania, stanotte ha effettuato un controllo di uno stabilimento balneare ad Aci Castello in via Antonello da Messina.

Nel locale non c’era in atto nessun trattenimento musicale o danzante, ma sono stati trovati numerosi giovani che non indossavano la mascherina e non rispettavano le distanze di sicurezza.

Considerato che il titolare dell’esercizio aveva violato il Dpcm, sono scattate la sanzione di 400 euro e la chiusura temporanea dell’attività.