Fine della pausa, l’Etna torna in attività

Dopo 5 giorni di pausa, è ripresa sull’Etna l’attività stromboliana con fontana di lava e boati dal cratere di Sud-Est. Come comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la nube eruttiva raggiunge un’altezza di circa 5.500 metri sul livello del mare.

In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Nord-Est.

Prosegue il trend di incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico entro l’intervallo dei valori alti. Le sorgenti del tremore vulcanico e degli eventi infrasonici sono localizzate al cratere di Sud-Est.

L’Ingv ha emesso un’allerta (Vona) rosso per l’aviazione, ma l’aeroporto internazionale di Catania resta operativo.