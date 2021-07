MESSINA – Un motociclista F.C.M., 42 anni a bordo di uno scooter si è scontrato oggi pomeriggio con un’auto in via Rossini a Terme Vigliatore (Me) morendo sul colpo. La polizia municipale e i carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per comprendere la dinamica dell’incidente.

Share Tweet Whatsapp Email