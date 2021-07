Rubavano uva, due gelesi arrestati a Mazzarrone

MAZZARRONE (CATANIA) – I carabinieri di Mazzarrone hanno arrestato un 42enne ed un 71enne, entrambi di Gela, responsabili di furto aggravato in concorso. In concomitanza con il periodo della maturazione dei frutti, alcune aree rurali del territorio della provincia sono spesso preda di scorrerie di ladri ed a tal fine i militari dell’Arma locale, seguendo le linee guida del Comando provinciale per arginare il fenomeno, hanno ulteriormente intensificato il rapporto di collaborazione con i produttori vessati da questo problema.

I due gelesi avevano rubato oltre cento chili di uva da tavola, ma sono stati intercettati dai carabinieri che stavano pattugliando la zona. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.