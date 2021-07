Conduttore radiofonico ferito a colpi di pistola

ADRANO – Il conduttore radiofonico Enzo Sangrigoli, station manager di Radio Flash, emittente locale di Adrano, e giornalista pubblicista è stato ferito alle gambe con diversi colpi di pistola a Adrano, nel Catanese, dopo un diverbio avvenuto con Sergio Nuccio Floresta, 50enne, che dopo averlo colpito si è costituito ai carabinieri.

L’aggressione è avvenuta, intorno alle 13, in via Duca di Misterbianco. Sangrigoli che non è in pericolo di vita è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò. Non è escluso che il movente del ferimento sia da ricondurre a questioni di natura personale.