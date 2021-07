Auto in un burrone sfiora una casa

MODICA – Un’auto è precipitata da una strada in un burrone, a Modica. L’auto, una Peugeot condotta da una donna di 26 anni, è finita in un piccolo slargo vicino a un’abitazione nella parte bassa dell’abitato di Modica. Non ci sono state vittime.

L’episodio si è verificato questa mattina, in via Fiumara, nella zona sottostante il viadotto Gurrieri. La giovane conducente ha perso il controllo della vettura, ha invaso la carreggiata opposta ed ha abbattuto il muretto che delimita la carreggiata, finendo nel cortile vicino ad una casa, con un volo di circa quattro metri. La giovane donna è stata soccorsa e ricoverata in ospedale. Non è in pericolo di vita.