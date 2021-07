Rifiuta l’invito per il caffè e viene accoltellato

CALTAGIRONE (CATANIA) – E’ stato riconosciuto in foto dalla vittima (ancora in ospedale) ed è ora accusato di tentato omicidio. A Mario Nicolosi, 47 anni, già sottoposto a fermo, è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Emergono nuovi particolari sul ferimento avvenuto la scorsa settimana in via San Pietro, a Caltagirone. Il ferito, un 39enne, ha raccontato di essere stato colpito all’addome da due fendenti sferrati da Nicolosi poco dopo il rifiuto di un invito a prendere il caffè, forse per un chiarimento per motivi personali.

L’arrestato vive nelle vicinanze della casa in cui abita l’ex compagna del 39enne e stando a quanto dichiarato da quest’ultimo agli investigatori avrebbe cercato di entrare nell’appartamento della donna.

La verifica delle dichiarazioni della vittima ha fornito riscontro alla ricostruzione dei fatti in quanto, oltre all’avvenuto riconoscimento visivo dell’aggressore mediante l’utilizzo di un telefonino con il quale ha potuto riconoscerlo in foto, i militari dell’Arma sono riusciti a trovare il coltello da cucina della lunghezza di 24 centimetri, ancora intriso di sangue ed utilizzato per l’assalto.

Nicolosi è accusato di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.