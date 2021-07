Ruba materiale elettrico, catanese arrestato a Melilli

MELILLI (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 57 anni, catanese, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Ad incastrare l’uomo è stato un controllo dei militari dell’Arma che avevano notato il cancello aperto di una ditta specializzata in installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali e civili, solitamente chiusi poiché sottoposta a sequestro e sita in località Città Giardino a Melilli. In seguito ad un’ispezione, i carabinieri hanno sorpreso in flagranza l’uomo mentre rubava materiale elettrico e meccanico.

Nel corso del controllo, all’interno della sua auto, sono stati rinvenuti attrezzi da scasso utilizzati. La refurtiva (motorini di avviamento e parti meccaniche di varia natura) è stata restituita al curatore fallimentare. Il 57enne è stato rinchiuso nel carcere siracusano di Cavadonna.