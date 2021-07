Catania, denunciati quattro parcheggiatori abusivi

CATANIA – I parcheggiatori abusivi non vanno in vacanza, ma negli ultimi tempi non stanno avendo vita facile grazie all’azione di repressione imposta dalla questura di Catania.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la polizia ha denunciato quattro posteggiatori abusivi per inosservanza del provvedimento del divieto di accesso alle aree urbane. Gli stessi, tutti recidivi, sono stati individuati in diverse zone del centro storico, in modo particolare nelle ore serali, in concomitanza del maggior flusso di auto dovuto alla cosiddetta movida.