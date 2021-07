Tangenziale, nuove chiusure notturne per lavori

CATANIA – Proseguono gli interventi finalizzati all’installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza lungo la Tangenziale ovest di Catania. I lavori verranno eseguite in fascia oraria notturna compresa tra le ore 23 e le ore 6 del mattino successivo. Nelle notti tra lunedì 12 e mercoledì 14 luglio sarà chiuso al traffico il tratto di tangenziale in direzione Messina compreso tra il km 13,100 e il km 9,800, con percorso alternativo segnalato in loco a partire dallo svincolo San Giorgio.

Nelle notti tra mercoledì 14 e venerdì 16 luglio sarà chiuso al traffico il tratto, sempre in direzione Messina, tra il km 10,600 e il km 0,100, con percorso alternativo segnalato in loco a partire dallo svincolo di Misterbianco.

La settimana successiva le chiusure riguarderanno la carreggiata in direzione Siracusa. In particolare, da lunedì 19 a mercoledì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra il km 3,100 e il km 5,200, con percorso alternativo a partire dallo svincolo di Gravina.

Infine, nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, sarà chiuso il tratto dal km 4,700 al km 10,300. In questo caso, il percorso alternativo inizierà dallo svincolo di San Giovanni Galermo.