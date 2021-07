Sicilia, tasso positività sale ancora

Per il secondo giorno consecutivo, il Covid supera quota 200 in Sicilia.

Sono esattamente 201 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia su 9.999 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale ancora e dall’1,8% raggiunge il 2,1%.

La Sicilia è terza per numero di contagi giornalieri. Il bilancio registra una nuova vittima mentre il totale dei ricoverati è di 128 pazienti, 20 dei quali in terapia intensiva (tre ingressi in più rispetto al report di ieri). Sono invece 148 i dimessi-guariti.

Sul fronte del contagio nelle singole province dell’isola in testa c’è Caltanissetta con 77 casi, seguita da Ragusa con 34, Trapani 24, Palermo 17, Catania 14, Siracusa 12, Agrigento 10, Enna 8, Messina 5.

In ambito nazionale sono 1.390 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.394. Sono invece 25 le vittime in un giorno, ieri erano state 13.

Sono 196.922 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, tasso di positività allo 0,7%. Riprende a scendere dopo lo stallo di ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva per il Covid: sono 169 i pazienti in rianimazione, 11 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 8, gli stessi di ognuno dei due giorni precedenti. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167, in calo di 30 unità rispetto a ieri.