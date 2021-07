Covid e vaccini, info point a Catania

CATANIA – Covid e vaccino, al via da oggi nella provincia etnea una campagna di comunicazione di prossimità attraverso degli info point. Si comincia da Catania dove già da questa sera saranno attive delle postazioni al Giardino Bellini (ingresso via Etnea), piazza Università e piazza Europa. In ogni info point saranno presenti un medico ed un informatico. La finalità è quella di chiarire dubbi, fornire informazioni sulle caratteristiche dei vaccini, dare indicazioni sui punti di somministrazione. Ma anche parlare di sintomi, quarantena e green pass.

Negli info point sarà inoltre possibile prenotare giorno e ora della vaccinazione. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana, assessorato della Salute, rientra nell’ambito di un piano articolato per accelerare la campagna di immunizzazione, anche alla luce della diffusione della variante “Delta”, e raggiungere al più presto la quota dell’80 per cento di vaccinati stabilita a livello nazionale.

“Essere informati – spiega Pino Liberti, commissario emergenza Covid Catania – significa acquisire maggiore consapevolezza sulla necessità di immunizzarsi. Attraverso questa iniziativa puntiamo anche a facilitare la prenotazione del vaccino. La campagna informativa, che in questa prima fase interessa la città di Catania, sarà estesa, di concerto con Asp, protezione civile e amministrazioni comunali, a tutti i comuni della provincia”. Gli info point saranno operativi, dalle 18 alle 24, il venerdi, sabato e domenica. Per questa settimana soltanto oggi e domani.

“L’obiettivo – conclude Liberti – è sensibilizzare quei cittadini ancora riottosi al vaccino, parlare con i giovani, molti dei quali purtroppo derogano al rispetto delle regole, raggiungere in modo capillare tutta la popolazione e offrire la possibilità di prenotare la somministrazione del vaccino”.