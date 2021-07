Catania, nuovo portiere

Il primo acquisto del Catania per la stagione 2021-2022 è un portiere. Rimasta senza interpreti del ruolo dopo la fine dei prestiti di Confente e Santurro e lo svincolo di Martinez, la società etnea ha tesserato Giuseppe Stancampiano, 34 anni, palermitano.

Il nuovo numero uno rossazzurro, vincolato con un contratto biennale, lo scorso anno ha totalizzato 21 presenze con il Livorno giocando da titolare da ottobre a febbraio. In precedenza l’estremo difensore palermitano ha vestito le maglie di Trapani (una presenza in B), Anagni (Serie D), Cuneo (Serie C), Imolese (Serie D) e Cadice (seconda divisione spagnola).

“Ringrazio il direttore Pellegrino – ha detto Stancampiano tramite una nota del club – che mi ha trasmesso fin dal primo dialogo l’importanza del senso d’appartenenza e di responsabilità, e mister Baldini: ai suoi ordini ho già lavorato, a Trapani, ed è un martello che pretende molto dai calciatori ma dà altrettanto, anche emotivamente. L’impatto con il Calcio Catania mi ha impressionato: voglia di lavorare, organizzazione e passione si percepiscono immediatamente. Conosco l’amore e l’ambizione dei tifosi del Catania, il loro esempio ha fatto il giro d’Italia: vengono i brividi, poche tifoserie in Italia e nel mondo hanno questo sentimento, tutta la città si è stretta intorno al club nel momento di difficoltà. Queste cose ti spingono ad indossare una maglia con il massimo della voglia”.