Scippatore tradito dal codino

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 33enne Carmelo Calcagno. Nel pomeriggio dello scorso 4 maggio una 66enne in via Penninello aveva subito il furto della borsa da parte di un uomo che, strattonandola alle spalle, l’aveva fatta cadere in terra procurandole varie escoriazioni al braccio, contusioni alle spalle e alla gamba.

La donna, per la fulmineità dell’azione e anche perché il delinquente era con il volto travisato, era riuscita a fornire solo alcune indicazioni sull’abbigliamento indossato dallo scippatore.

I militari hanno ricostruito il percorso seguito dal malvivente nella sua fuga, sfruttando le immagini acquisite con i vari sistemi di videosorveglianza che lo avevano filmato quando, ormai lontano dal luogo dello scippo, si era tolto il berretto mostrando così una particolare capigliatura a codino.

Calcagno è stato quindi riconosciuto dai militari, essendo già noto per i suoi precedenti. Operata una perquisizione nella sua abitazione, hanno trovato gli indumenti descritti dalla donna scippata. Calcagno è stato posto agli arresti domiciliari.