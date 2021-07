Bimba di 5 anni muore annegata in piscina

TRABIA (PALERMO) – Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia. La piccola è annegata in una piscina installata nel giardino di casa. A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese.

La piccola è arrivata già morta al pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione la piccola, che era in piscina mentre la nonna era in casa, sarebbe rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone dell’impianto di depurazione e non sarebbe riuscita a liberarsi.

L’ispezione sul corpo si è conclusa ed è stato accertato che si è trattato di un drammatico incidente. La Procura di Termini Imerese che coordina le indagini ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.

I carabinieri hanno sequestrato la piscina e per domani è stata disposta una perizia sui luoghi. Il padre della piccola è un sindacalista della Uil molto conosciuto in provincia di Palermo.