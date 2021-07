Nuovi casi Covid, Sicilia stabile

Sono 102 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 32 in meno rispetto a ieri. I test effettuati sono in calo, 6.397 (ieri 8.832 ), con il tasso di positività che resta comunque stabile all’1,5%.

La regione anche oggi è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro a Lombardia e Campania. Due i morti nelle ultime 24 ore. I guariti sono 212. Negli ospedali i ricoverati sono 158, 4 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 15, due in meno rispetto a ieri.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 31 a Catania, 19 a Messina, 14 a Caltanissetta, 14 a Palermo, 10 a Trapani, 6 a Ragusa, 5 a Enna, 3 a Siracusa, 0 ad Agrigento.

In Italia sono 808 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 932). Sono invece 12 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 22.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 141.640 (ieri erano stati 228.127). Il tasso di positività è allo 0,57%, in leggera crescita rispetto allo 0,4% di ieri.

Scendono sotto i 200 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva: sono 197, con un calo di 7 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 7, mentre ieri erano stati 2. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.364, in calo di 30 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.263.317, i morti 127.649. I dimessi e i guariti sono invece 4.091.004, con un incremento di 1.706 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 44.664 in calo di 912 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 43.103 persone (-875).