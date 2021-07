Cantiere sulla A19, lunghe code nella zona di Trabia

TRABIA (PALERMO) – Un cantiere aperto sull’autostrada Palermo-Catania da settimane nella zona di Trabia in entrambe le direzioni sta provocando lunghe code. Ieri almeno quattro chilometri di fila nelle ore di punta. Rallentamenti replicati anche oggi.

Nel tratto autostradale sono in corso i lavori di sostituzione dei guard-rail, ma anche quelli di consolidamento dei muri di contenimento. Difficoltà per quanti devono raggiungere i luoghi di villeggiatura o trascorrere una giornata al mare.

I disagi maggiori si registrano la mattina in direzione di Catania e la sera in direzione di Palermo. Anche se a fine luglio i cantieri verranno sospesi questo nella zona di Trabia, se non verranno terminati i lavori, continuerà a provocare non pochi disagi.