Spaccano vetrina e razziano occhiali

PALERMO – Un giovane ha sfondato a colpi di mazza le vetrine dell’ottica Minacapelli in via Maqueda e ha portato via la merce esposta. A raccontare come sono andate le cose sono stati proprio i proprietari, che questa mattina hanno pubblicato il video del raid sulla loro pagina Facebook.

“Questa notte – dicono Vito e Angelo Minacapelli – abbiamo ricevuto visite indesiderate. I temi della legalità e della sicurezza sono sempre stati nostri, sia come cittadini, sia come azienda, sia come Assoimpresa. Vogliamo pensare a questo evento come una occasione per ribadire queste esigenze del nostro territorio. Certo, i 30 colpi di mazza messi a segno per sfondare le nostre vetrine, contestualizzati in questo periodo, forse in post pandemia, sono particolarmente dolorosi. Non possiamo nascondere l’amarezza poiché ci stavamo preparando finalmente alla ripartenza. Comunque la nostra storia che va avanti da più di 70 anni continua: ci rimboccheremo le maniche ed andremo avanti”.