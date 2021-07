Paninaro abusivo nel parcheggio dell’Amt

CATANIA – Nuovi controlli predisposti dal questore di Catania finalizzati contro il fenomeno dei paninari ambulanti. Uno degli esercenti abusivi era nel parcheggio scambiatore Amt ubicato nel quartiere di San Giovanni Galermo.

Il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria per aver invaso il suolo pubblico destinato al parcheggio delle auto mediante il posizionamento di un camion per la preparazione dei panini, con attigua pedana di livellamento delimitata da una struttura in metallo con copertura.

Inoltre aveva posizionato, in un’altra area attigua al camion, 52 sedie e 23 tavolini, messi a disposizione dei clienti per la consumazione degli alimenti e bevande.

Nella circostanza, la struttura è stata sottoposta a sequestro penale. Nei confronti del responsabile sono state comminate sanzioni per un ammontare di 745,00 euro.