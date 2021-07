Fiamme in via Carrubbella

CATANIA – Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio in via Carrubbella tra Catania e Gravina. In azione due autobotti dei vigili del fuoco e un canadair. Il rogo ha lambito anche alcune case (foto Facebook Comune di Gravina).

Il sindaco Massimiliano Giammusso su Facebook ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione a causa dell’incendio che sta interessando la zona tra via Coviello, via Fratelli Bandiera, via Oberdan, via Carrubella e aree limitrofe.

Il primo cittadino si è recato sul posto per verificare le attività in corso dei vigili del fuoco e della Protezione civile, col supporto della Polizia municipale di Gravina. “Consiglio di evitare momentaneamente il transito in queste zone fino a quando l’incendio non sarà domato e le aree messe in sicurezza”.