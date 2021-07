Covid, in Sicilia tasso di positività all’1,3%

Sono 137 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 5 in meno rispetto a ieri. I test effettuati sono però in calo, 10.460 contro i 15.381 di ieri, con il tasso di positività che sale dallo 0,9% all’1,3%.

La regione è ancora al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Quattro le vittime. I guariti sono 279. Negli ospedali i ricoverati sono 169, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 18, due in meno rispetto a ieri.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 32 a Caltanissetta, 27 ad Agrigento, 22 a Catania, 15 a Siracusa, 12 a Palermo, 12 a Ragusa, 9 a Enna, 8 a Trapani, 0 a Messina.

Intanto, la Sicilia si tinge nuovamente di rosso. E’ durata solo poche ore la zona bianca in tutta la Sicilia, è stata infatti istituita la “zona rossa” a Mazzarino, nel Nisseno.

Le restrizioni saranno in vigore da sabato 3 luglio a mercoledì 14 luglio (compreso). Lo ha disposto un’ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a seguito della relazione dell’Asp competente e sentito il sindaco.

In Italia sono 882 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 776). Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 188.474 (ieri erano stati 185.016). Il tasso di positività è 0,46% (ieri era tra 0,3 e 0,4%).

Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, con un calo di 18 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 7 (ieri erano stati 4). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.532, in calo di 61 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.260.788, i morti 127.587. I dimessi e i guariti sono invece 4.083.843, con un incremento di 1.941 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 49.358, in calo di 1.083 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 47.597 persone (-1.004).