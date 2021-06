CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta in un negozio di una catena di grande distribuzione in via Etnea dal quale era arrivata una segnalazione di furto.

La vigilanza aveva fermato all’esterno una donna che aveva rubato prodotti di cosmetica. La presunta responsabile del furto era a sua volta titolare di un punto vendita all’interno dello stesso negozio. La direttrice ha formalizzato la denuncia.