Covid, la Sicilia prima in Italia per nuovi casi

Sono 142 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 43 in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 15.381, il tasso di positività passa dallo 0,6% allo 0,9%.

La regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Tre le vittime. I guariti sono 335. Negli ospedali i ricoverati sono sette in meno rispetto a ieri, -4 in terapia intensiva.

In Italia sono 776 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 679). Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 42.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 185.016 (ieri erano stati 190.635). Il tasso di positività è 0,4%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% di ieri.

Sono 247 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, con un calo di 23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 4 (ieri erano stati 9) in sole due regioni: Emilia Romagna e Piemonte. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.593, in calo di 83 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.259.909, i morti 127.566. I dimessi e i guariti sono invece 4.081.902, con un incremento di 3.135 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 50.441, in calo di 2.383 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 48.601 persone (-2.277).