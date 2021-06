Autocompattatori guasti, Palermo invasa dai rifiuti

PALERMO – Emergenza rifiuti in alcuni quartieri di Palermo. I rifiuti non sono raccolti al Villaggio Santa Rosalia, a Villa Tasca, a Falsomiele, Bonagia, e nella zona di via dei Cantieri, Arenella, Vergine Maria e allo Zen. Difficoltà nella raccolta anche in centro per la differenziata.

I vigili del fuoco sono stati impegnati in questi giorni nello spegnimento di immondizia accatastata fuori dai cassonetti. A causare i rallentamenti della raccolta sarebbe il guasto degli autocompattatori della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo che ricorrerà ai mezzi di società private per recuperare le tonnellate di spazzatura non smaltite.