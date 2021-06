Mega ritardi a Fontanarossa: “Passeggeri vanno risarciti”

“Davvero pesanti” i ritardi segnalati a Italia Rimborso da numerosi passeggeri dei voli Ego Airways di ieri: nello specifico un Forlì-Catania delle 6.30 e un Catania-Parma delle 12.25.

Il primo dei due, probabilmente a causa di un guasto tecnico, è partito soltanto alle 16.23, arrivando a destinazione con un ritardo di 6 ore e 35 minuti. Lo stesso mezzo, utilizzato per la tratta Catania-Parma, ha accumulato 3 ore e 49 minuti.

"I rilevamenti tecnici – spiega Italia Rimborso – non avrebbero evidenziato alcuna circostanza eccezionale (per la quale non sarebbe possibile addebitare alla compagnia aerea la responsabilità dei ritardi), questo permetterebbe ai numerosi passeggeri di questi voli in ritardo di richiedere e ottenere la 'compensazione pecuniaria', un risarcimento forfettario del disagio subito che ammonta a 250 euro per singolo passeggero.