Insieme pure nel furto di limoni: fermata la coppia catanese

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un 29enne e denunciato la compagna 27enne, entrambi catanesi, per furto di limoni nella frazione acese di Pozzillo.

La tempestiva di un cittadino ha consentito l’immediato intervento della pattuglia all’interno di una proprietà privata sulla via Provinciale per Riposto. I militari hanno sorpreso i due, che sono conviventi: dopo aver divelto una porzione di rete metallica di recinzione, erano penetrati all’interno del fondo agricolo e avevano già raccolto circa 100 chilogrammi di limoni verdello. Non hanno opposto alcuna resistenza.