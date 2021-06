In Sicilia 99 nuovi casi di Covid

Sono 99 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 15 in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 14.425, il tasso di positività resta al 0,68%.

La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Campania. Due le vittime, il totale dei morti è 5.967. Il numero degli attuali positivi è 4.227 con una diminuzione di 125 casi. I guariti sono 222. Negli ospedali i ricoverati sono 186, nove in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 24, lo stesso numero di ieri.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 22 a Catania, 0 a Enna, 12 a Ragusa, 10 a Caltanissetta, 13 a Trapani, 1 a Messina, 10 a Palermo, 16 a Siracusa, 17 ad Agrigento.

In tutta Italia sono stati somministrati 190.635 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 75.861. Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di ieri. Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 19 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (ieri erano stati 5). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità rispetto a ieri.