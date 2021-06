Bloccato il catanese che voleva suicidarsi

CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania ha salvato un uomo che aveva manifestato intenti suicidi. Il cinquantenne, si era allontanato da casa dopo avere lasciato un biglietto dal quale emergeva chiaramente l’intento di togliersi la vita; i familiari hanno allertato la questura.

Immediatamente sono scattate le ricerche, basate sulla descrizione fisica. L’equipaggio della volante “Picanello” lo ha localizzato mentre si trovava in via Artale Aragona e lo ha fermato: si trovava in evidente stato confusionale e agli agenti è parso verosimile che in quelle condizioni potesse realizzare quanto preannunciato.

Pertanto hanno allertato un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale Cannizzaro.