Biglietti Amt in cambio di bottiglie di plastica

CATANIA – Aiutare l’ambiente e consentire ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo gratuitamente biglietti di viaggio da utilizzare sui mezzi Amt, in cambio della consegna di bottiglie in plastica. E’ l’obiettivo dell’iniziativa ‘Ricicla e viaggia’, promossa dall’Azienda metropolitana trasporti di Catania, sostenuta dall’amministrazione Pogliese e realizzata con il Consorzio volontario per il riciclo del pet, la Dusty e l’app MyCicero.

A presentare il progetto sono stati il sindaco Salvo Pogliese, il presidente dell’Amt, Giacomo Bellavia e l’assessore comunale all’Ecologia e Ambiente, Fabio Cantarella. Presenti anche Massimo di Molfetta di Coripet, per MyCicero l’area manager Sicilia & Calabria Guido Pelliccia e il direttore commerciale Giuseppe Mascino, e Rossella Pezzino amministratore Dusty.

“È un bellissimo progetto – ha dichiarato il sindaco Pogliese – Catania è la seconda città d’Italia ad averlo realizzato. L’iniziativa ci consente di rispettare l’ambiente e, al tempo stesso, i cittadini potranno ottenere un biglietto per il trasporto pubblico locale. Complimenti ad Amt e alle aziende private che hanno partecipato. Catania è sempre più città europea sul tema della mobilità sostenibile e ne siamo felici e orgogliosi”.