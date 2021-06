Nesima: lui in manette, sul telefono altre ordinazioni di droga

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un catanese 49enne per spaccio di droga. Passando nel quartiere di Nesima, lungo la via Usodimare, i militari hanno notato l’uomo fermo a bordo di strada in sella al suo scooter, apparentemente in attesa di qualcuno.

Quando ha capito che sarebbe stato perquisito, ha lanciato un involucro tra le sterpaglie, immediatamente recuperato; c’erano 12 dosi di crack e 6 di cocaina, mentre nelle tasche dei pantaloni aveva 340 euro guadagnati con la droga.

In casa, all’interno di un armadio, teneva una busta con ulteriori 24 dosi di crack, 13 di cocaina, un bilancino di precisione e il necessario per il confezionamento delle singole dosi.

I militari hanno notato un curioso particolare, perché il pusher era solito vendere la propria merce con ordinazioni su whatsapp dei suoi clienti, richieste che continuavano ad arrivare anche sotto gli occhi dei carabinieri.