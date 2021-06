Ladri maldestri di telefonini a Catania

CATANIA – Ladri maldestri di cellulari a Catania, due le persone denunciate dalla polizia. Un 43enne di Catania è stato deferito per furto aggravato di un telefonino sottratto in un esercizio commerciale sul Corso delle Province.

Il furto è stato commesso ai danni di una dipendente del negozio ed è stato scoperto grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza. Gli agenti hanno riconosciuto il responsabile che già in passato si era reso protagonista di simili episodi.

Ed un 26enne è stato denunciato per furto con destrezza di un cellulare avvenuto in via Cristoforo Colombo; il giovane con la scusa di dover effettuare una telefonata urgente ha chiesto alla vittima di prestargli lo smartphone per poi dileguarsi per le vie limitrofe. Sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, l’uomo è stato identificato e deferito all’Autorità giudiziaria.