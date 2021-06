Il caldo rilancia: a Catania massimo rischio

Il caldo africano non molla la presa: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio supererà i 40 gradi al Sud. Il bollettino del ministero della Salute indica con il bollino rosso – massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione – oggi e domani solo Campobasso, e mercoledì anche Ancona e Catania.

Già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centro Nord. La fase più calda per il Sud è attesa tra mercoledì e giovedì: le aree più roventi le troveremo in Sicilia, in particolare a Siracusa.

Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia con 40-41 gradi. Sul resto del Sud i valori massimi oscilleranno ovunque intorno ai 35-36 gradi. A determinare questo scenario è il nuovo rafforzamento dell’anticiclone africano; la massa d’aria bollente, infatti, insisterà ancora una volta soprattutto sulla Sicilia e al Sud, e il caldo aggraverà la siccità in molte regioni.