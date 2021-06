Covid: in Sicilia 84 nuovi casi e zero morti

Sono 84 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 27 in meno rispetto a ieri. I test effettuati sono 12.892, dunque il tasso di positività scende dal 2,4% allo 0,6%.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 100. Nove ricoveri in più in ospedale (+1 in terapia intensiva). La regione è prima per nuovi contagi in Italia.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 27 a Catania, 15 a Enna, 13 a Ragusa, 11 a Caltanissetta, 9 a Trapani, 4 a Messina, 2 a Palermo, 2 a Siracusa, 1 ad Agrigento.

In Italia sono 389 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 782). Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. I decessi registrati comprendono 14 vittime in Campania relative al periodo aprile-maggio scorsi, emersi a seguito di una verifica periodica dalla Regione.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 75.861, che scontano l’abituale calo della domenica (ieri erano stati 138.391). Il tasso di positività è 0,5%, lo stesso di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid registrano un calo di 5 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 5 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri.

In rianimazione ci sono al momento 289 pazienti in Italia. Nei reparti ordinari sono invece 1.723.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.258.456, i morti 127.500. I dimessi e i guariti sono invece 4.076.274, con un incremento di 2.839 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 54.682, in calo di 2.480 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 52.670 persone (-2.455).