Catania, primo traguardo tagliato

La conferma arriva poco dopo le 22 dell’ultimo giorno utile, a due ore dalla scadenza dei termini. Il Catania ha depositato presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico la domanda di ammissione al campionato Serie C 2021/22.

E’ la stessa società a comunicarlo spiegando in una nota “di aver espletato nei tempi previsti tutti gli adempimenti legali, economico-finanziari, infrastrutturali, sportivi ed organizzativi previsti dalla normativa relativa alla concessione della Licenza Nazionale”.

Come anticipato, in giornata, a integrare la sottoscrizione lanciata per aiutare il club a trovare gli 800 mila euro mancanti, è giunto l’intervento dei soci Sigi, in testa Gaetano Nicolosi, sostenuti da alcuni finanziatori esterni come gli sponsor.

La domanda di iscrizione del Calcio Catania, come quella di ogni altra società, passerà ora al vaglio della Covisoc, che si esprimerà sulla sua completezza e regolarità entro l’8 luglio.