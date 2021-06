Catania, iscrizione più vicina

Iscrizione più vicina per il Catania. A poche ore dalla scadenza, fissata per oggi a mezzanotte, per presentare la documentazione per partecipare al prossimo campionato di Serie C, la società rossazzurra sembra essere in procinto di compiere l’ultimo passo per garantire un futuro alla matricola 11700.

A integrare la sottoscrizione lanciata nei giorni scorsi per contribuire alla raccolta degli 800 mila euro mancanti per perfezionare la domanda sarebbe stato un intervento dei soci Sigi, in primo luogo Gaetano Nicolosi, oltre che il sostegno di finanziatori esterni come gli sponsor.

Si attendono ora conferme ufficiali, legate all’evidenza della disponibilità dei fondi sui conti correnti indicati dal club etneo. Completato l’ultimo step, toccherà alla Covisoc, l’8 luglio, dare il via libera definitivo.