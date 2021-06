Tipografia divorata dalle fiamme

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Sono in fase di accertamento e di quantificazione i danni causati da un incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda specializzata in stampe, tipografia e grafica industriale in via Antonio Ferrara.

Per oltre tre ore, l’attività di spegnimento ha impegnato i vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre. La parte del capannone interessata dal rogo è stata messa in sicurezza.

La grande quantità di fumo prodotto dall’incendio ha interessato anche un capannone di prodotti alimentari ubicato nelle immediate vicinanze. Sulla vicenda indagano i carabinieri.