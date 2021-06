Terzo Piano: politica e Covid tra sondaggi e sondaggite

Cateno de Luca a tutto campo, già lanciato verso Palazzo d’Orleans e pronto per la corsa alla presidenza della Regione. Ma anche Cateno sindaco che festeggia due anni esatti dalla sua elezione a sindaco di Messina, in marcia verso le urne, oggi come allora, da outsider contro le armate dei partiti organizzati.

Nono solo Cateno De Luca, ma anche Giuseppe Milazzo, ex uomo ariete di Forza Italia che da europarlamentare approda nel partito di Giorgia Meloni. De Luca e Milazzo, in modo diverso due personaggi estrosi, due Masaniello nel dibattito ingessato e spesso ripetitivo della politica siciliana.

Entrambi stasera alle 20.45 saranno protagonisti dell’ultima puntata della stagione di Terzo Piano, il programma di attualità approfondimento di Telecolor e Media Company curato da Luca Ciliberti, risponderanno alla raffica di domande dei giornalisti e degli opinionisti. Con il vice presidente dell’Istituto Piepoli, Livio Gigliuto saranno presentati i dati dei sondaggi relativi alle riaperture post Covid, alla gestione del piano vaccinale e al partito unico del centrodestra.

E poi un’ampia pagina di politica regionale con Giusi Savarino di Diventerà Bellissima e Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico per commentare la kermesse di Palermo nella quale Musumeci ha ufficialmente dichiarato di volere ricandidarsi per un secondo mandato alla guida della coalizione di centrodestra e i numeri del sondaggio de La Sicilia sulla fiducia nei leader siciliani.

Nell’ultima puntata di Terzo Piano non mancheranno i monologhi dell’attrice Roberta Amato. Il programma sarà trasmesso anche in streaming su Lasiciliaweb nella pagina Live Telecolor.

Terzo Piano va in vacanza, ma ritornerà a settembre, sempre di domenica, con tante altre novità, nei contenuti e nella scenografia, per restare punto di riferimento del dibattito televisivo sui temi di grande attualità.