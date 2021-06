Enna, eletto nuovo presidente dell’Avis

ENNA – Sarà Angelo Perri a guidare l’ Associazione dei donatori volontari di sangue per i prossimi quattro anni, al suo fianco il vice presidente vicario Giulia Buono, con delega ai Rapporti istituzionali e il vice presidente aggiunto Fabio Fazzi, con delega al Servizio civile. Riconfermate Pinella Vita (tesoriere e Veronica Arena (segretaria).

La nuova squadra vede anche la riconferma dei consiglieri Giacomo Vigneri, referente per le Confraternite ennesi, Vincenzo Bandinu, referente per le associazioni sportive, Lucio Bonasera, referente per le associazioni di volontariato e Maria Elena Spalletta, addetta alle Pubbliche relazioni e responsabile della Comunicazione, ai quali si uniscono le giovani new entry Alisea Cufari, coordinatrice eventi promozionali, e Martina Savoca, coordinatrice consulta giovani comunale.

Al Collegio dei revisori dei conti confermati Abele Cataldo, in qualità di presidente, Biagio Fulco come vice presidente, e Giusy Curasì, che verranno affiancati da Alessia Bonasera, segretaria, e Serena Scialfa. Confermata anche Letizia Galtieri in qualità di direttore sanitario.

Da diversi anni l’Avis di Enna può contare sul volontario del Servizio Civile, che accoglie i donatori, fornendo loro tutte le informazioni di cui necessitano e affianca i volontari nella gestione dell’associazione. A ricoprire questo incarico quest’anno sarà Greta Stella. È un direttivo con una massiccia presenza di giovani che hanno deciso di assumersi l’impegno di impiegare il loro tempo al servizio del volontariato e della promozione del sangue.